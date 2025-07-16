В России указали на одну деталь ультиматума Трампа по конфликту на Украине

Депутат Делягин: В ультиматуме Трампа РФ важен срок — 50 дней для него это много

В ультиматуме президента США Дональда Трампа России по конфликту на Украине важна одна особенность — срок, который тот отмерил для заключения мирного соглашения. На эту деталь обратил внимание депутат Госдумы Михаил Делягин, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам парламентария, 50 дней, по истечении которых американский лидер будет готов ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, — большой срок. «В масштабах Трампа — это очень много», — отметил он. В качестве подтверждения своей точки зрения Делягин указал ситуацию со сроками, в которые президент США хотел заключить сделку с Индией — они были сформулированы как «буквально завтра».

«Правда, Индия об этих планах ничего не знала. И не узнала. И никто не узнал, потому что сделка так и не состоялась. Поэтому нельзя исключать, что через 50 дней Трамп (...) просто забудет про заявленный дедлайн», — заявил депутат Делягин.

Ранее российский писатель и публицист Захар Прилепин назвал Трампа шантажистом, поскольку тот хочет одновременно и напугать, и привести Россию и Украину к решению конфликта. По мнению Прилепина, если Трамп не добьется своей цели с помощью ультиматума, он может поставить Киеву дальнобойное оружие.