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10:42, 16 июля 2025Россия

Заглядывающего по ночам в окна квартир мужчину с фонариком заметили в российском регионе

В Татарстане заметили заглядывающего ночью в окна квартир мужчину
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В поселке Высокая гора Республики Татарстан заметили мужчину, заглядывающего с фонариком в окна квартир по ночам. Видео с напугавшим местных жителей человеком опубликовал Mash Iptash в Telegram.

На кадрах с камер наблюдения видно идущего по улице мужчину в кепке и с небольшой лестницей, которую он подставляет к окну квартиры на первом этаже жилого дома.

По информации издания, сообщений о кражах и пострадавших не поступали. Однако среди жителей все равно ходят слухи, что заглядывающий в окна человек мог совершить противоправные действия.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчину застали за мастурбацией рядом с церковью. Как утверждали очевидцы, в процессе россиянин подзывал к себе стоящего неподалеку мальчика. На происходящее обратил внимание прохожий, который схватил нарушителя и отвел в полицию.

ЖЗЛ
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