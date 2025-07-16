Моргенштерн выступит на дне рождения собаки

Mash: Рэпер Моргенштерн выступит на дне рождения чихуахуа

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) выступит на дне рождения собаки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, артист исполнит десять треков, вынесет торт и поздравит собаку породы чихуахуа, а затем устроит фотосессию с именинником и его гостями. Всего на праздник приглашены около 20 животных и их хозяева.

Сообщается, что перформанс Моргенштерна обойдется организаторам в 150 тысяч евро. Кроме того, музыканту потребуется 10 тысяч евро на перелет, отель и трансфер. Известно, что команда артиста прибудет на концерт из ОАЭ, сам рэпер — из Израиля, а его менеджер находится в Москве.

В мае Моргенштерн сообщил о переносе запланированных в США концертов из-за трудностей с получением визы.