Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:36, 16 июля 2025Культура

Моргенштерн выступит на дне рождения собаки

Mash: Рэпер Моргенштерн выступит на дне рождения чихуахуа
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) выступит на дне рождения собаки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, артист исполнит десять треков, вынесет торт и поздравит собаку породы чихуахуа, а затем устроит фотосессию с именинником и его гостями. Всего на праздник приглашены около 20 животных и их хозяева.

Сообщается, что перформанс Моргенштерна обойдется организаторам в 150 тысяч евро. Кроме того, музыканту потребуется 10 тысяч евро на перелет, отель и трансфер. Известно, что команда артиста прибудет на концерт из ОАЭ, сам рэпер — из Израиля, а его менеджер находится в Москве.

В мае Моргенштерн сообщил о переносе запланированных в США концертов из-за трудностей с получением визы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные на «Приоре» открыли стрельбу по дагестанскому бойцу ММА. Он получил пять ранений, но выжил

    В ультиматуме Трампа России усомнились

    Заглядывающего по ночам в окна квартир мужчину с фонариком заметили в российском регионе

    58-летняя Екатерина Андреева показала на камеру откровенное декольте

    На Западе раскрыли важную деталь в заявлениях Трампа о Путине

    Российский вратарь поделился первыми впечатлениями от клуба НХЛ

    Моргенштерн выступит на дне рождения собаки

    В России указали на одну деталь ультиматума Трампа по конфликту на Украине

    Россияне зверски избили покупательницу магазина и попали на видео

    Врач дал советы по правильной стрижке ногтей в домашних условиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости