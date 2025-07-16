Российский вратарь поделился первыми впечатлениями от клуба НХЛ

Российский вратарь Набоков заявил, что в «Колорадо» его приняли отлично

Российский вратарь Илья Набоков поделился первыми впечатлениями от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Его слова приводит РИА Новости.

Набоков заявил, что в «Колорадо» его приняли отлично, а организация в команде на высшем уровне. «Со всем помогли, все рассказали. У меня была проблема с английским, но мне сразу предоставили переводчика. За это время планирую плотно изучить язык», — отметил он.

Вратарь также назвал свою цель. «Цель, конечно же, сыграть как можно больше игр и закрепиться в команде. Это самая главная задача для меня», — поделился россиянин.

30 мая стало известно, что Набоков получил двухлетний контракт новичка. 22-летний игрок был задрафтован «Колорадо» в 2024-м во втором раунде под 38-м номером.