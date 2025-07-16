58-летняя Екатерина Андреева показала на камеру откровенное декольте

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала снимок в откровенном топе

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала откровенный снимок. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру лежащей на шезлонге. На ней голубая бейсболка, синяя рубашка и розовый топ, оформленный глубоким декольте и оборками. Внешний вид телезвезды дополнили солнцезащитные очки с фиолетовыми линзами и жемчужное ожерелье с подвеской в виде розового сердца.

В январе сообщалось, что Екатерина Андреева вышла в свет с сумкой за три миллиона рублей. Речь шла об аксессуаре Hermès Birkin мятного оттенка.