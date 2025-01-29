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15:16, 29 января 2025Ценности

Екатерина Андреева вышла в свет с сумкой почти за 3 миллиона рублей

Телеведущая Андреева вышла в свет с сумкой Hermès Birkin за 2,8 миллиона рублей
Екатерина Ештокина
Екатерина Андреева и Иван Складчиков

Екатерина Андреева и Иван Складчиков. Фото: Peopletalk / Legion-Media

Российская телеведущая Екатерина Андреева вышла в свет с аксессуаром почти за 3 миллиона рублей. Соответствующие фото появились на сайте Spletnik.

58-летняя знаменитость посетила премьеру спектакля российского хореографа Аллы Сигаловой. Для данного мероприятия Андреева выбрала широкие джинсы и розовый пиджак с широкими плечами. Помимо этого, она надела белую блузу и черные ботинки с красными шнурками и на каблуках.

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3 мая 2022

Образ Андреевой дополнила сумка Hermès Birkin мятного оттенка. Стоимость подобного изделия на сайте Niur Vintage составляет 28,2 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей). Однако приобрести его уже нельзя, говорится в карточке товара.

В декабре 2024 года 58-летняя Екатерина Андреева показала кадры в купальнике. Звезда предстала в ярко-красном бюстгальтере с широкими бретелями и глубоким декольте.

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