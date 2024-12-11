58-летняя Екатерина Андреева показала кадры в купальнике

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала кадры в красном купальнике

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость разместила видео, в котором примерила раздельный купальник. На кадрах звезда предстала в ярко-красном бюстгальтере с широкими бретелями и глубоким декольте. При этом телеведущая заплела волосы в небрежную косу и нанесла макияж с акцентом на глаза.

В июле Екатерина Андреева показала лицо без макияжа. Она записала видео, в котором запечатлела себя в черном гидрокостюме черного цвета и спасательном жилете для сап-серфинга. При этом на размещенных кадрах было видно, что на ее лице отсутствует макияж.