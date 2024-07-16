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14:17, 16 июля 2024Ценности

57-летняя Екатерина Андреева показала лицо без макияжа

Кадр: @ekaterinaandreeva_official

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость записала видео, в котором запечатлела себя в черном гидрокостюме черного цвета и спасательном жилете для сап-серфинга. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в небрежный пучок.

Поклонники оценили внешний вид журналистки в комментариях под роликом. «Вечно красивая», «Невероятная Екатерина», «Красавица», «Екатерина, вы прекрасны», «Симпатичная в любом виде», — писали они.

В июне Екатерина Андреева снялась в откровенном виде на отдыхе. Тогда телеведущая поделилась снимком, на котором показала фигуру в черном топе и шортах длины мини.

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      Мария Винар
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