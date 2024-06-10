57-летняя Екатерина Андреева показала фигуру в мини-шортах

57-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала фигуру в мини-шортах

Российская телеведущая Екатерина Андреева снялась в откровенном виде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя журналистка поделилась снимком, на котором показала фигуру в черном топе и шортах длины мини. Вдобавок она примерила белую рубашку, застегнув ее на одну пуговицу, и бежевую соломенную шляпу. Также знаменитость надела солнцезащитные очки с розовыми линзами и распустила волосы.

В мае сообщалось, что Екатерина Андреева опубликовала фото в необычном образе. На размещенном кадре телезвезда была запечатлена в черном топе с декоративными жемчужинами и брюках, оформленных кружевными прозрачными штанинами.