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17:20, 10 июня 2024Ценности

57-летняя Екатерина Андреева показала фигуру в мини-шортах

57-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала фигуру в мини-шортах

Фото: @ekaterinaandreeva_official

Российская телеведущая Екатерина Андреева снялась в откровенном виде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя журналистка поделилась снимком, на котором показала фигуру в черном топе и шортах длины мини. Вдобавок она примерила белую рубашку, застегнув ее на одну пуговицу, и бежевую соломенную шляпу. Также знаменитость надела солнцезащитные очки с розовыми линзами и распустила волосы.

В мае сообщалось, что Екатерина Андреева опубликовала фото в необычном образе. На размещенном кадре телезвезда была запечатлена в черном топе с декоративными жемчужинами и брюках, оформленных кружевными прозрачными штанинами.

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      Карина Черных
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