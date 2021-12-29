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Полиция Москвы взяла штурмом квартиру с грабителями из «Ат-Такфир валь-Хиджра»

В Москве полицейские взяли штурмом квартиру с грабителями из запрещенной организации

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Полиция Москвы взяла штурмом квартиру с экстремистами запрещенного в России религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра» — на них вышли в ходе расследования разбоев. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает Telegram-канал RT на русском.

По данным Telegram-канала, 28 октября трое преступников ворвались в частный дом в подмосковном Солнечногорске, избили и связали хозяев и обчистили дом — унесли деньги и драгоценности на сумму в 15 миллионов рублей.

Со временем полицейские смогли установить, где живут эти грабители. При штурме они не оказали сопротивления, в квартире силовики нашли электрошокер, дальномер, радиостанции и украшения — возможно, краденые.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает двух неизвестных, которые ограбили банк на улице Цюрупы в Уфе. Угрожая предметом, похожим на пистолет, нападавшие похитили деньги и скрылись. Они украли около 10 миллионов рублей.

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Леонид Микуляк
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