Создана роборука для переноса вещей

Сингапурские специалисты создали прототип мягкого робота, выполненного в форме человеческой руки, для переноса хрупких предметов. Об этом сообщается на сайте Национального университета Сингапура (NUS).

По словам инженеров проекта, их ноу-хау заключается в переносе особенностей руки человека на роботизированный манипулятор. В зависимости от версии устройство имеет три или четыре пальца, которые с помощью мягкого привода могут сильно сжиматься или ослаблять хватку.

Ученые представили три версии изобретения. Основная — GourmetGrip — создана для сложных задач по переносу продуктов питания — например, сыра или ягод. По оценке экспертов, робот справляется со своей задачей со скоростью человеческой руки. Робот UnisoGrip помимо прочего оснащен присосками, которые позволяют проводить манипуляции с тяжелыми коробками. Третий тип роботов является комбинированным, устройство можно настраивать в зависимости от задачи.

«Наша технология гибридных роботов-захватов революционизирует традиционные задачи по подъему и перемещению», — отметил доцент NUS Рэй Ю (Raye Yeow). В настоящий момент университет работает с партнерами, чтобы наладить коммерческий выпуск роботов.

В середине декабря ннженеры Стэнфордского университета создали прототип сильной роборуки, способной оперировать хрупкими предметами. Особая резиновая кожа, которая покрывает пальцы роборуки, при контакте с предметом практически прилипает к его поверхности.