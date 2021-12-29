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Россия испытала «Прометея» в Арктике

РИА Новости: в Арктике прошли испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей»
Архивный кадр

Архивный кадр. Кадр: Минобороны России / YouTube

В Арктике прошли очередные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Пуск дальнобойной ракеты системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель была успешно поражена. Испытания С-500 продолжаются», — рассказал собеседник агентства.

Он также заявил, что опытные образцы новой системы С-550 для проведения стрельб пока не созданы, и ее испытания в ближайшей перспективе не планируются.

В июле С-500 «Прометей» назвали одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире и посчитали его особенным вызовом НАТО. Портал 19FortyFive пояснил, что новый комплекс способен поражать любые существующие и проектируемые средства нападения на любой высоте и скорости. При этом он устойчивее к радиоэлектронным помехам.

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Варвара Кошечкина
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