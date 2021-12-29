На ипподроме российского города нашли изуродованное тело женщины

На ипподроме в Якутске найдено изуродованное тело женщины, возбуждено дело о халатности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 29 декабря на идущую по ипподрому 53-летнюю женщину около 13 часов напала стая собак. Жительница российского города скончалась на месте от полученных ран. Следственно-оперативная группа осмотрела погибшую. Для установления причины ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи изъяли документацию у ведомств, занимающихся бездомными животными, а также собирают данные о собаках с хозяевами. Возбуждено уголовное дело о по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Нападение стаи на женщину попало на камеру видеонаблюдения, запись опубликовало издание News.Ykt.

На кадрах видно, как женщина идет по полю и ее окружают собаки, они набрасываются на нее и валят на землю.