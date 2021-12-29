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В Уфе пройдет всероссийский конкурс самоваров

Всероссийский конкурс самоваров пройдет в Уфе 2 января в рамках фестиваля Terra Zima 2022

Фото: Unsplash

2 января в рамках новогоднего фестиваля Terra Zima 2022 в Уфе пройдет всероссийский конкурс самоваров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Участники соревнования представят традиционные русские самовары и организуют чаепитие со сладкими угощениями: блинами, булочками, медом, вареньем, конфитюром и джемом. При этом уголь, воду, столы и стулья предоставят организаторы конкурса.

В качестве награды победитель получит 50 тысяч рублей. Кроме того, жюри определит лучших участников в нескольких номинациях: «Самое креативное чаепитие», «Самый эффектный самовар», «Самый вкусный чай», «Самый старинный самовар», «Самый лучший этнический самовар» и «InstaСамовар».

Ранее в декабре в Башкирии открылась персональная выставка известного российского художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева. Представленные на выставке работы посвящены различным событиям, которые прозошли в республике в 2021 году. Героями карикатур стали политики, медийные личности, а также деятели культуры и спорта.

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Мария Гейн
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