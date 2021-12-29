На пешеходном переходе в Москве водитель сбил двух женщин. Об инциденте в среду, 29 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавших госпитализировали, врачи диагностировали у них переломы и травмы внутренних органов. По предварительной информации, наехавший на россиянок водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Москве десять человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Инцидент произошел на улице Свободы: водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с подмосковной маршруткой.