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На пешеходном переходе в Москве водитель сбил двух женщин

Две москвички госпитализированы с переломами после наезда на пешеходном переходе

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

На пешеходном переходе в Москве водитель сбил двух женщин. Об инциденте в среду, 29 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавших госпитализировали, врачи диагностировали у них переломы и травмы внутренних органов. По предварительной информации, наехавший на россиянок водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Москве десять человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Инцидент произошел на улице Свободы: водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с подмосковной маршруткой.

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Анна Филипенко
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