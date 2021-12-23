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Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Москве

Госавтоинспекция Москвы: в ДТП с маршруткой пострадали десять человек

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве десять человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Свободы примерно в 18:05. «Водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер" допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным транспортным средством подмосковного перевозчика», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в аварии пострадали девять пассажиров маршрутки, а также водитель легкового автомобиля. Отмечается, что травмы у всех не тяжелые.

Ранее на 29-м километре МКАД столкнулись две фуры. В результате происшествия двое россиян погибли на месте, еще одного госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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Никита Абрамов
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