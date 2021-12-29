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Путин объяснил выгоду «Северного потока-2» для Украины

Президент РФ Путин: благодаря запуску «Северного потока-2» цены на газ на Украине снизятся

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Запуск «Северного потока-2» выгоден не только Европе, но и Украине: благодаря трубопроводу цены на газ снизятся, заявил президент РФ Владимир Путин. Его заявления приводит ТАСС.

Глава государства объяснил, что «значительный объем газа российского происхождения» поступает на Украину по ценам европейского рынка. Эффект же «Северного потока-2» для Европы станет ясен сразу после запуска, заявил Путин.

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«Все те страны и потребители этих стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно же, почувствуют это на себе. В том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств», — отметил глава государства.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, «Северный поток-2» готов к работе, обе нитки заполнены газом. Об этом он ранее доложил президенту.

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Платон Щукин
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