Кровожадная серая белка затерроризировала город и покусала 18 человек

Кровожадная белка затерроризировала жителей небольшого городка Бакли в валлийском графстве Флинтшир, покусала 18 человек за двое суток и была поймана. Об этом сообщает Daily Mail.

Десятки жителей города остались с ранами на руках после того, как одна и та же серая белка покусала и исцарапала их. Белке дали кличку «Страйп» в честь злого персонажа из фильма «Гремлины». Разъяренный грызун нападал на всех подряд, в том числе пенсионеров, детей и домашних животных.

Террору белки пришел конец, когда ее поймала в гуманную ловушку 65-летняя Коррин Рейнолдс и передала в Королевское общество защиты животных. Пенсионерка решила, что нужно действовать, когда увидела множество сообщений о нападении белки в соцсетях.

Бабушка девяти внуков подкармливала животное с лета, и оно регулярно приходило в ее сад в поисках еды и укрытия. «Боюсь, это недружелюбная по отношению к людям белка. Она злая, и я начинаю подозревать, что у нее в голове происходит что-то не то, вроде опухоли», — сказала она. Несмотря на оказанную белке поддержку, Рейнолдс также была укушена зверьком в руку.

Рейнолдс заявила, что жители Бакли выдохнули с облегчением, когда узнали, что снова оказались в безопасности. «Передавать белку было страшно. Мне пришлось вытащить ее из клетки, чтобы отдать сотрудникам Королевского общества защиты животных. Мы делали это в моей ванной, так как не могли рисковать и позволить животному снова сбежать. Было довольно смешно, мы стояли на коленях на полу в ванной и пытались передать белку. Это были самые длинные 15 минут в моей жизни», — отметила она.

По словам женщины, белка укусила пожилую женщину в этом же районе. Она же прогнала молодого человека с дороги, а еще одного мужчину до крови укусила в голову. Другие написали о своих встречах с белкой на странице городка в соцсетях. Одна из женщин рассказала, что белка напала на ее кошек.

В Королевском обществе защиты животных подтвердили, что белку пришлось усыпить, потому что было бы незаконно возвращать ее в дикую природу. Представитель благотворительной организации заявил: «Мы с сожалением усыпили ее, но у нас не было другого выбора из-за изменений в законодательстве от 2019 года, после которых выпускать серых белок в дикую природу стало незаконно. Мы не согласны с этим законом и выступаем против него, но должны соблюдать закон. Есть множество способов гуманно сдержать распространение серых белок, и мы призываем людей не ловить их».

Серые белки были завезены в Великобританию из Северной Америки в 1876 году. По оценкам Фонда дикой природы, сейчас в Британии обитают 2,5 миллиона серых белок.

Ранее сообщалось, что в английской деревне Кларборо, графство Ноттингемшир, два сбежавших уссурийских енота затерроризировали местных жителей. Полиция рекомендовала любому, кто увидит зверей, немедленно звонить по телефону экстренной помощи.