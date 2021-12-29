На Украине назвали причину взрыва в реанимации

В офисе генерального прокурора Украины назвали причину взрыва, случившегося в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В офисе генпрокурора заявили, что, по данным следствия, взрыв и пожар, в результате которых погибли три пациента, а трое медиков получили ожоги разной степени тяжести, произошли из-за нарушения требований безопасности.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отметили, что причиной возгорания в реанимации стала заупокойная свеча, которую один из сотрудников больницы «по традиции» поставил после смерти одного из пациентов от COVID-19. Там также подчеркнули, что в этот момент в реанимации работали пять кислородных концентраторов.

«От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы… В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать», — заключили в ведомстве.

28 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило, что в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы прогремел взрыв. Для помощи пострадавшим на место были вызваны восемь бригад скорой помощи.