На Украине прогремел взрыв в отделении реанимации
При взрыве в реанимационном отделении больницы на западе Украины погибло два человека
В реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области на западе Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило министерство здравоохранения Украины.
В результате происшествия погибли два человека. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
На месте ЧП работают восемь бригад скорой помощи.
Ранее в декабре два человека погибли при пожаре в реанимации больницы для больных COVID-19 в Астрахани.