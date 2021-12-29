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На Украине прогремел взрыв в отделении реанимации

При взрыве в реанимационном отделении больницы на западе Украины погибло два человека

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области на западе Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило министерство здравоохранения Украины.

В результате происшествия погибли два человека. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
На месте ЧП работают восемь бригад скорой помощи.

Ранее в декабре два человека погибли при пожаре в реанимации больницы для больных COVID-19 в Астрахани.

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Ксения Назарова
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