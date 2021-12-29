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Женщина из племени маори стала первой телеведущей с тату на лице

Ориини Кайпара стала первой в мире ведущей новостей с татуировкой на лице

Фото: @oriinz

Жительница Новой Зеландии стала первой в мире ведущей новостей с татуировкой на лице. Об этом сообщает Unilad.

По информации издания, 38-летняя Ориини Кайпара (Oriini Kaipara) сделала традиционную тату на губах и подбородке в 2017 году после того, как сдала тест ДНК. Выяснилось, что она на 100 процентов является представительницей племени маори — коренного народа Новой Зеландии, который наносит на тело отличительные изображения.

Женщина считала, что из-за тату на лице ее никогда не допустят к прямому эфиру на телевидение. Однако в 2021 году героиня материала устроилась телеведущей на канал Newshub Live и начала работать в дневное время.

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В понедельник, 27 декабря, коллега Кайпары не смог выйти на работу, и ей поручили экстренно заменить его в прямом эфире в прайм-тайм. «Я потеряла дар речи. Горжусь тем, что стала ведущей новостей в шесть часов вечера. Не позволяйте вашей самобытности или вашей культуре ограничивать вас. Используйте это как силу, чтобы творить великие дела», — поделилась она и отметила, что теперь будет настаивать на постоянной работе в прямом эфире.

Татуировка героини материала называется Та-моко. Она отличается от обычной тем, что наносится на кожу с помощью специального зубила «ухи», а не посредством игл. В результате кожа теряет свою гладкость, и на ней появляются шрамы. Такие изображения считаются у народа племени маори священными.

Ранее в декабре россиянин с тату на лице показал свою подготовку к родительскому собранию. Владимир Плеханов полностью закрасил свои татуировки на лице тональным средством. «Меня вызвали в школу. Нужно было что-то срочно придумать. Теперь так я должен выглядеть в общественных местах», — подписал мужчина ролик. Герой материала признался, что из-за рисунков на лице его могут лишить родительских прав.

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Таисия Косинцева
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