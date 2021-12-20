Россиянин с тату на лице показал свою подготовку к родительскому собранию

Россиянин со множеством татуировок по всему телу показал свою подготовку к родительскому собранию в школе своего ребенка. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Блогер и тату-мастер Владимир Плеханов, известный в соцсети как Вова Змей, проживает в городе Балаково Саратовской области и воспитывает двоих сыновей. Мужчина регулярно публикует видео с рассказами о своей жизни, где часто поднимает тему реакции окружающих на его нестандартную внешность.

Так, на кадрах одного из роликов Плеханов показал приготовления к визиту в школу, в которой учится его старший сын: герой материала полностью закрасил свои татуировки на лице тональным средством. «Меня вызвали в школу. Нужно было что-то срочно придумать. Теперь так я должен выглядеть в общественных местах», — подписал мужчина ролик, который набрал больше 14 миллионов просмотров.

Герой материала признался, что из-за рисунков на лице его могут лишить родительских прав. По словам блогера, органы попечительства порекомендовали ему избавиться от тату в течение полугода, поэтому с недавних пор он начал посещать сеансы лазерного удаления тату.

В декабре модель с тату во все тело взялась за лицо и вызвала негодование среди фанатов. 26-летняя модель Эмбер Люк (Amber Luke) разместила на странице в Instagram селфи, на котором показала поклонникам новые татуировки в виде шрамов на лице. «Ты такая красивая, пощади свое лицо», — писали ей подписчики.