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Россиянам назвали первые симптомы тяжелого течения COVID-19

Академик РАН Зверев: удушье является первым признаком тяжелого течения коронавируса

Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев назвал первые симптомы тяжелого течения COVID-19. Его слова приводит Ura.ru.

По его данным, появившееся удушье является первым признаком тяжелого течения коронавируса. «Я бы всем посоветовал купить пульсоксиметр — прибор, который надевается на палец. Как только насыщение крови кислородом падает ниже 92 процентов, это говорит о том, что заболевание принимает тяжелую форму», — объяснил академик.

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Он также отметил, что продолжительная температура может указывать на серьезные воспалительные процессы. При этом, добавил ученый, у некоторых насморк, кашель, першение в горле также могут указывать на тяжелое течение COVID-19.

Ранее врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что один из симптомов омикрон-штамма коронавируса сохраняется у переболевших долгое время. По его словам, миалгия, или мышечные боли, может сохраняться у пациента в течение года после перенесенного коронавируса.

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Никита Абрамов
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