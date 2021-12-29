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Ставшая изгоем советский вундеркинд прокомментировала ситуацию с Тепляковой

Вундеркинд из СССР Полякова считает, что родители Тепляковой лишают ее детства
Ирина Полякова

Ирина Полякова. Кадр: Фильмы Елены Погребижской / YouTube

Ставшая изгоем советский вундеркинд Ирина Полякова, которая в 14 лет поступила на экономический факультет МГУ имени Ломоносова, прокомментировала ситуацию с Алисой Тепляковой. Ее слова в среду, 29 декабря, приводит «Московский комсомолец».

«Когда я слышу высказывания отца Алисы, мол, наша задача развивать ребенка, мне хочется спросить — чтобы что? Чтобы она быстрее начала вас кормить, чтобы она быстрее вышла на пенсию?» — считает женщина. По ее мнению, родители девятилетней студентки лишают девочку половины того, что ребенок должен делать в ее детском возрасте. Она отметила также, что учиться — это не единственная в жизни задача.

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«У нас есть понятия IQ и EQ (эмоциональный интеллект). И последние десятилетия говорят о том, что EQ ребенка имеет большее значение для его успешной и счастливой жизни. EQ включает в себя развитие навыков социализации, получение жизненного опыта… Это все то, чего Алиса сейчас лишена», — сказала Полякова.

Она подчеркнула, что за годы учебы в школе и университете человек должен освоить огромное количество вещей, помимо учебников. Например, навыки общения, выстраивания своей позиции в коллективе, учиться дружить, ссориться и даже влюбляться.

«Если у родителей Алисы стоит цель сделать какого-то гения в вакууме, который потом будет жить в "боксе" и выдавать какие-то научные результаты, то это получается какой-то жестокий психологический эксперимент», — заявила Полякова и отметила, что нельзя вырастить адаптированного к жизни, счастливого и успешного человека путем, который выбрали Тепляковы.

Ирина Полякова считает, что девятилетняя студентка МГУ — «обычная маленькая девочка, которая хочет крылья феи», играть и читать детские книжки.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Ирина Полякова рассказала о несчастном детстве и о том, что она чувствовала себя изгоем. Своего 18-летия советский вундеркинд ждала, как «Робинзон Крузо на необитаемом острове», чтобы сбежать от строгих родителей.

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Евгения Куликова
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