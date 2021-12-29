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В России создали тест на выявление переболевших COVID-19

В Роспотребнадзоре создали препарат для теста на наличие клеточного иммунитета к COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали препарат «КоронаДерм PS» для тестирования на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом рассказал директор НИИ Арег Тотолян, его слова приводит «Газета.Ru».

Новый тест поможет выявить переболевших COVID-19. Сейчас доклинические испытания теста «КоронаДерм PS» завершены и переданы на регистрацию в Минздрав. После этого пройдут клинические испытания препарата, которые будут состоять из трех фаз. Для первой и второй фазы необходимо несколько сотен испытуемых, для третьей понадобится несколько тысяч добровольцев.

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По словам разработчиков, уровень антител к коронавирусу в организме человека со временем падает и существующие тесты не распознают наличие антител, если их количество минимально. Новая разработка будет показывать, помнит ли организм инфекцию и будет ли запущена выработка антител к ней, при повторном заражении.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что в декабре в России начнут проводить клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета.

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Анна Филипенко
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