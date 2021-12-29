Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Крыму показали обед амурского тигра

Симферопольский зоопарк показал фотографии с кормежки тигра Джидая

Фото: страница «Парки столицы (г. Симферополь)» во «ВКонтакте»

В симферопольском зоопарке показали обед амурского тигра по кличке Джидай. Ежедневно он ест по 12 килограммов мяса, а также яйца и творог. Фото с кормежки зверя опубликовало сообщество «Парки столицы (г. Симферополь)» во «ВКонтакте».

В публикации отмечено, что хищник доброжелателен, к сотрудникам зоопарка проявляет любопытство, а не агрессию. Кроме того, тигр «ведет себя всегда благородно, с чувством собственного достоинства».

Джидаю уже 16 лет, он живет в зоопарке с 2008 года. Работники даже прозвали его Мурзиком. В детстве у тигра диагностировали рахит, который развился из-за некачественного питания и несоответствующих условий содержания.

«Сегодня Мурзик живет в просторном вольере с балконом и собственным бассейном и отлично себя чувствует. Ежедневно за его состоянием следит ветеринарный врач, который проводит поддерживающую терапию и сезонную витаминизацию», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области (ЕАО) тигрица по кличке Светлая в третий раз стала матерью. У нее появились два детеныша, которые попали в объектив фотоловушки.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Германия проведет «редкие» переговоры с Россией по Украине без Киева
Китай отказался покупать российскую рыбу
Россия испытала «Прометея» в Арктике
В российском ковидном госпитале произошел пожар
Россияне возмутились установкой памятника Фиделю Кастро в Москве
В России зарегистрировали иск об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза
В Германии ответили на вопрос о сертификации «Северного потока-2»
Стало известно о возможности бывшего тренера «Локомотива» возглавить ЦСКА
Зафиксирован первый полет «Летающего штаба» США над Украиной
Принадлежавший семье 170 лет горшок продали за 16 миллионов рублей
Путин заехал за Лукашенко за рулем внедорожника
Ида Галич обнажилась на камеру
Звезду «Уральских пельменей» не выпустили из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter