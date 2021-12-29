В Крыму показали обед амурского тигра

В симферопольском зоопарке показали обед амурского тигра по кличке Джидай. Ежедневно он ест по 12 килограммов мяса, а также яйца и творог. Фото с кормежки зверя опубликовало сообщество «Парки столицы (г. Симферополь)» во «ВКонтакте».

В публикации отмечено, что хищник доброжелателен, к сотрудникам зоопарка проявляет любопытство, а не агрессию. Кроме того, тигр «ведет себя всегда благородно, с чувством собственного достоинства».

Джидаю уже 16 лет, он живет в зоопарке с 2008 года. Работники даже прозвали его Мурзиком. В детстве у тигра диагностировали рахит, который развился из-за некачественного питания и несоответствующих условий содержания.

«Сегодня Мурзик живет в просторном вольере с балконом и собственным бассейном и отлично себя чувствует. Ежедневно за его состоянием следит ветеринарный врач, который проводит поддерживающую терапию и сезонную витаминизацию», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области (ЕАО) тигрица по кличке Светлая в третий раз стала матерью. У нее появились два детеныша, которые попали в объектив фотоловушки.