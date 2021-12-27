В ЕАО тигрица прошла по тропе вместе с недовольными детенышами и попала на видео

В Еврейской автономной области (ЕАО) тигрица по кличке Светлая в третий раз стала матерью. У нее появились два детеныша, которые попали на фотоловушку. Об этом стало известно «Амурскому тигру», центр также показал видеозапись с животными.

В коротком ролике видно, как в темное время тигрица идет по заснеженной тропе среди леса. В какой-то момент слышны странные крики, а потом в кадре появляется один детеныш, а за ним и второй. При этом подает голос первый тигренок. Он медленно идет и «ворчит» из-за непогоды. Помимо этого, он недоволен из-за того, что надо следовать за матерью, тогда как ранее она сама приносила им пропитание в логово. Таким образом ленивый детеныш, возможно, пожаловался на сложности жизни.

В центре предположили, что обоим тигрятам сейчас около 4-5 месяцев. В настоящее время определить их пол невозможно. Кроме того, точно неизвестно, кто их отец, но, скорее всего, это должен быть Гром, сын Светлой и самца Бориса из их первого помета. В 2020-м он «выдавил» своего отца с территории и стал «единоличным властелином», пояснили специалисты.

«Примечательно, что тигр Гром часто попадает на видео "разговаривающим". На первом же видео с его предположительными малышами мы тоже слышим диалог», — добавили в центре.

Ранее в Приморском крае запечатлели тигра, который «лениво мычит на стадо свистящих оленей» в долине реки Нарва. Его засняли на фотоловушку в национальном парке «Земля леопарда».

В декабре также стало известно, что спасенная 14 лет назад в Приморье тигрица по кличке Спарта родила детеныша Алмаза. Он появился на свет в ноябре в шведском зоопарке «Северный ковчег». Спарта была замечена возле приморского села Чугуевка в 2007-м. Ее и второго тигренка спасли лесозаготовители. Позже она поехала в Швецию.