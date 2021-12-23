Мычащего тигра засняли на фотоловушку в Приморье

В Приморском крае запечатлели тигра, который «лениво мычит на стадо свистящих оленей» в долине реки Нарва. Его засняли на фотоловушку в национальном парке «Земля леопарда». Запись появилась на официальной странице организации.

На видео заметно, как в темное время тигр подходит к камере, расположенной на перекрестке звериных троп, и мычит. В национальном парке пояснили, что такой возглас издал именно краснокнижный хищник, хотя и не видно, чтобы его морда и пасть были подвижны.

Уточняется также, что это был «диалог взрослого тигра и пятнистых оленей». Предполагается, что хищник был не голоден, однако не смог не ответить на возглас потенциальной добычи. «В свою очередь, свист оленя — сигнал тревоги для сородичей», — заявили специалисты.

Уже днем тигр без внимания обходит фотоловушку и останавливается рядом с ней. На записи слышно его дыхание и как трескается снежный покров от его тяжелых лап. Автоматическая лесная камера также сняла «свистящих оленей, хрюкающих кабанов и осторожных выдру и лисицу».

Ранее в приморском национальном парке «Земля леопарда» в фотоловушку попали три вида диких кошек: дальневосточный леопард и лесной кот, а также целое семейство тигров. Животные прошли по одной и той же тропе, но только в разное время. У них была возможность обнюхать камни и понять, кто здесь был до них.

Помимо этого, на территории Сихотэ-Алинского заповедника, заметили молодую тигрицу. Новая «хозяйка» вышла на туристическую тропу. Ее прогулку по побережью в Приморье также запечатлели на видео.