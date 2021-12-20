Сразу три вида диких кошек попали в фотоловушку российского нацпарка

В приморском национальном парке «Земля леопарда» в фотоловушку попали сразу три вида диких кошек: дальневосточные леопард и лесной кот, а также целое семейство амурских тигров. Ролик публикует Telegram-канал IZ.RU.

На появившихся в сети кадрах животные идут по тропинке один за другим. В какой-то момент в кадре появляются сразу три тигра.

Ранее в приморском национальном парке на видео попало семейство из трех редчайших тигров. Уточнялось, что игры тигрят продолжались несколько часов, после чего они, истратив излишки энергии, отправились отдыхать вместе с матерью.