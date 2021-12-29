Россиянка призвала краситься в 5 утра ради верности мужа и вывела из себя женщин

Российская блогерша призвала женщин красить лицо, чтобы повлиять на верность мужа, и вывела из себя подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Ксения объяснила, как избежать измены возлюбленного. Ради этого она ежедневно просыпается в пять часов утра, принимает душ и наносит макияж. По ее словам, муж должен видеть красивое лицо жены сразу после пробуждения. Ролик стал вирусным и набрал 2,3 миллиона просмотров и 91 тысячу лайков.

Пользователей сети разозлил пост девушки. «Если человек захочет изменить — он изменит, и тут никакой марафет не поможет. От красивых тоже уходят», «А вот это действительно жизнь, которой нужно бояться», «Представления наших бабушек о том, как надо стелиться перед мужем», «Если для этого мне надо вставать в пять утра, то пусть он хоть пять любовниц себе заведет», «Или у вас очень низкая оценка, или вы не уверены в себе», — писали они.

В марте женщина получила подарок от любовницы мужа и придумала способ отомстить обоим. Анонимная пользовательница опубликовала фото украшений-гвоздиков американского ювелирного дома Tiffany & Co стоимостью 400 долларов (29 тысяч рублей). По словам австралийки, она получила их по почте от любовницы супруга вместе с приложенной запиской: «На тебе они бы смотрелись намного лучше».