Фигура молодой жены Венсана Касселя на фото в бикини взволновала фанатов

Молодая жена французского актера Венсана Касселя, 24-летняя модель Тина Кунаки, попала в объектив папарацци во время отдыха в Рио-де-Жанейро и взволновала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

На размещенных кадрах манекенщица запечатлена на пляже в белом бикини с принтом в горошек. Волосы Кунаки распущены, а на ее лице отсутствует макияж. В свою очередь, 55-летний Кассель оказался на фото в черных плавательных шортах во время серфинга.

Читатели издания оценили внешний вид манекенщицы и принялись хвалить ее стройное телосложение в комментариях. «Шикарная фигура», «Сногсшибательная женщина», «Она великолепна», «У нее потрясающие ноги», «Она такая красивая», — восхищались они.

В феврале внешность Тины Кунаки на пляжном фото вызвала споры в сети. Ее запечатлели в комплекте бикини изумрудного цвета бренда Khassani Swimwear. «Она не Беллуччи...», «Ее бедра смотрятся паршиво», — злословили юзеры.