Внешность молодой жены Венсана Касселя на фото в бикини вызвала споры в сети

Молодая жена французского актера Венсана Касселя, 23-летняя модель Тина Кунаки, попала в объектив папарацци во время отдыха в Рио-де-Жанейро и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

На размещенных кадрах манекенщица запечатлена на пляже с распущенными волосами в комплекте бикини изумрудного цвета бренда Khassani Swimwear. Кунаки засняли в компании подруги, в то время как 53-летний Кассель занимался серфингом.

Пользователи сети принялись обсуждать внешность модели и ее союз со знаменитым актером. «Она выглядит несчастной, в то время как ее муж пытается вести себя как двадцатилетний», «Она не Беллуччи...», «Честно говоря, она не выглядит 23, но все же их союз странный», «Ее бедра смотрятся паршиво», «Кажется, у нее уменьшилась грудь», — негодовали одни.

Другие, напротив, выступили в защиту Кунаки: «Она в отличной форме: красиво и естественно», «Она и впрямь очень красивая», «Венсан шикарный, а она — счастливица», «В конце концов, они оба счастливы. Пусть вас не беспокоит разница в возрасте», «Без понятия, кто она, но у нее тело моей мечты».

В ноябре 2020 года Тина Кунаки также была обругана в сети. Знаменитость засняли в бикини в компании Касселя, их полуторагодовалой дочерью Амазони, а также 10-летней Леони от предыдущего брака актера с Моникой Беллуччи. Юзеры раскритиковали супругов из-за разницы в возрасте.