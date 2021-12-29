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Украина пообещала отказаться от тотальных локдаунов

Премьер-министр Украины Шмыгаль: правительство больше не будет вводить тотальные локдауны

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Правительство Украины больше не будет вводить тотальные локдауны из-за коронавируса, так как они приводят к серьезным убыткам для граждан и бизнеса. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на заявление премьер-министра республики Дениса Шмыгаля.

Политик объяснил отказ от практики жестких ограничений доступностью вакцинации и новыми правилами для предпринимателей в условиях вспышки коронавируса. «Бизнес может работать даже в красных зонах, если его работники вакцинированы на 100 процентов», — сказал Шмыгаль.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом на Украине заразились более 3,8 миллиона человек. Жертвами инфекции стали свыше 100 тысяч пациентов. Полный курс вакцинации от COVID-19 завершили почти 13,5 миллиона граждан или около 30,5 процента населения.

18 декабря стало известно о появлении на Украине омикрон-штамма инфекции. Он был обнаружен у жителя Киева, который вернулся из Южноафриканской республики, где находился в контакте с другим инфицированным. Пациента поместили под наблюдение врачей.

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Михаил Кириллов
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