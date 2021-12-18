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На Украине обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Глава Минздрава Украины: в стране впервые зафиксировали заражение омикрон-штаммом COVID-19

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На Украине зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом министр здравоохранения республики Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, заражение омикрон-штаммом COVID-19 было обнаружено в Киеве у гражданина, который вернулся из ОАЭ, где находился в контакте с инфицированным. Глава Минздрава отметил, что пациент продолжает лечение.

Ляшко также рекомендовал жителям республики по возможности избегать поездок в те страны, где омикрон-штамм является доминирующим.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что омикрон-штамм коронавируса был обнаружен у 16 из 177 россиян, которые вернулись в страну из ЮАР. Она добавила, что граждане с подтвержденным инфицированием в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

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Виктория Кондратьева
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