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В России приготовились добыть больше газа

Глава Минэнерго РФ Шульгинов: добыча газа по итогам 2021-го вырастет приблизительно на 10%

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Добыча газа в России по итогам 2021 года вырастет приблизительно на десять процентов, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Кроме того, у министерства готовы и прогнозы по росту экспорта: поставки за рубеж станут больше на четыре процента, пишет РИА Новости.

«Что касается добычи газа, включая газ природный и попутный нефтяной газ, это 761 миллиард кубических метров, плюс 10-10,5 процента, при этом экспорт увеличится, ожидаемо, на четыре процента», — сказал он.

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Шульгинов добавил, что ожидается рост потребления электроэнергии. Речь идет об увеличении на 5,4 процента, до уровня в 1,106 триллиона киловатт-часов, пояснил министр.

Выработка при этом составит 1,131 триллиона киловатт-часов. В прошлом году показатели потребления и производства составляли 1,05 триллиона и 1,064 триллиона соответственно.

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Платон Щукин
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