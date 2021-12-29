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Власти российского региона отменили действие ковид-сертификатов на вход в ТЦ

Губернатор Тюменской области Моор: ковид-сертификаты на вход в ТЦ отменены до 20 января

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Тюменской области действие ковид-сертификатов на вход в торговые центры и кинотеатры будет отменено до 20 января. О таком решении сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Александр Моор.

Он пояснил, что жители Тюменской области без предъявления каких-либо документов смогут посещать объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники.

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Моор подчеркнул, что власти продолжат следить за эпидемиологической обстановкой в Тюменской области. В зависимости от ситуации, власти могут ужесточить или ослабить коронавирусные меры, заметил губернатор.

Ранее в Крыму временно отменили ковид-сертификаты для посещения общественных мест — до 20 января их можно посещать без электронного документа.

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Анна Щербакова
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