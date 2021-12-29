Задушившего ветерана россиянина приговорили к 20 годам колонии

В Татарстане суд приговорил 31-летнего жителя поселка городского типа Аксубаево к 20 годам колонии за убийство ветерана. Об этом в среду, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Шептицкий.

Помимо этого, суд признал мужчину виновным в грабеже, заведомо ложном доносе и воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительного расследования.

По данным следствия, преступление было совершено 17 сентября 2020 года. Мужчина пробрался в дом к пенсионерке, которая была ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда, после чего стал требовать у хозяйки деньги. Женщина отдала ему 85 тысяч рублей, после чего мужчина начал ее душить и ударил по голове утюгом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

22 декабря сообщалось, что в Свердловской области 33-летний российский уголовник получил 17 лет за жестокое убийство 90-летнего ветерана труда. Мужчина избил и сжег потерпевшего заживо.