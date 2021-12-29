Вирусолог рассказал об оказавшем помощь в борьбе с пандемией вирусе

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал о вирусе, который помог в борьбе с пандемией. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

По его словам, когда началась пандемия COVID-19, то во многих лабораториях уже были образцы предыдущего вируса атипичной пневмонии, вызвавшего эпидемию в начале 2000-х годов, которые исследователи сразу начали изучать, не дожидаясь выделения нового коронавируса SARS-CoV-2. Специалист отмечает, что это помогло сократить время на разработку препаратов для борьбы с новым вирусом.

Ранее Скулачев заявил, что при тяжелом течении коронавируса у зараженного может начать синеть кожа. По словам биолога, посинение — следствие нарушения оксигнации крови, работы легких или их отека. «Такое состояние можно предсказать с помощью пульсокиметра. Когда оксигинация падает ниже некоторого уровня, срочно вызывать скорую и не доводить до цианоза. Это тяжелый COVID-19. Это немедленная госпитализация, реанимация», — сказал специалист.

