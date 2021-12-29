«ВКонтакте» назвала главные мемы 2021 года

«ВКонтакте» и Memepedia объявили самые популярные мемы 2021 года, выбранные пользователями социальной сети в специальном мини-приложении «Битва мемов». Главным мемом года юзеры назвали кота Бендера — питомца из Австралии, который настойчиво мяукает и с осуждением смотрит в камеру. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте в рейтинге оказался мем, рожденный «ВКонтакте» — «Вы продоете рыбов?». Он стал популярным летом этого года. Картинка, на которой коты смотрят на рыбу, разложенную на асфальте для продажи, и узнают у продавца о ее продаже, распространилась благодаря сообществу «мемы про котов (по ржать)». Тройку лидеров замкнул мем «А ловко ты это придумал» с цитатой из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

Кроме того, пользователи отметили мемы с персонажами из фильмов. На четвертом месте рейтинга оказался герой сериала «Острые козырьки» Томас Шелби в исполнении Киллиана Мерфи. Абстрактную картинку с лицом Шелби и словом «Бебра» пользователи «ВКонтакте» посчитали одним из главных мемов уходящего года. На пятом же месте оказался Доминик Торетто из фильма «Форсаж». Юзеры не только «ВКонтакте», но и других соцсетей неоднократно иронизировали над пафосом героя американского актера Вина Дизеля, используя его цитату: «Нет ничего важнее семьи».

В топ-10 главных мемов 2021 года также вошли мемы «Повезло, повезло», «Мы не одинаковые» с актером Джанкарло Эспозито, историк Евгений Понасенков, разгуливающий под песню Ride It, удивленный стример Алексей Шевцов и рэпер Джиган с фразой «На чиле, на расслабоне». За попадание в рейтинг боролись 35 мемов, отобранных редакторами сайта Memepedia.

Ранее «ВКонтакте» подвела итоги 2021 года и рассказала о любимых продуктах пользователей. В 2021 году соцсеть представила своей аудитории, которая насчитывает 97 миллионов активных пользователей, более 230 продуктовых обновлений. Так, VK выпустила обновленную версию приложения на iPad, сняла ограничения на видеозвонки, а также запустила сервис VK Музыка.