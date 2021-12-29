В ВОЗ предупредили о риске «цунами» заражений дельта- и омикрон-штаммами

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что омикрон-штамм коронавируса и вариант дельта могут вызвать новую волну заболеваемости в мире. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировался в Twitter.

«Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», — подчеркнул он. Особое внимание Гебрейесус обратил на сильную заразность омикрон-штамма.

По словам главы ВОЗ, необходимо устранить неравенство в здравоохранении ради победы над пандемией коронавирусной инфекции. Он отметил, что иначе сохранится возможность появления новых вариантов вируса, которые смогут обойти противоэпидемические меры.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых определила антитела, которые нейтрализуют омикрон-вариант и другие штаммы коронавируса. Эти антитела нацелены на те участки S-белка, которые в ходе эволюции вируса остаются практически неизменными.