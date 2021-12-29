Определены нейтрализующие омикрон-штамм антитела

Международная группа ученых определила антитела, которые нейтрализуют омикрон-вариант и другие штаммы коронавируса. Эти антитела нацелены на те участки S-белка, которые в ходе эволюции вируса остаются практически неизменными. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Омикрон-вариант имеет 37 мутаций в S-белке коронавируса, который играет ключевую роль в заражении клеток человека. В новом исследовании ученые попытались выяснить, как вся совокупность мутаций влияет на способность SARS-CoV-2 эффективно связываться с клетками и уклоняться от нейтрализующих антител, мишенью которых является определенные участки S-белка. Для этого они создали ослабленный вирус, неспособный к размножению (псевдовирус), который имеет на поверхности оболочки S-белки, характерные для ранних штаммов SARS-CoV-2 и омикрон-варианта.

Оказалось, что S-белок «омикрона» связывается с клеточным рецептором ACE2 в 2,4 раза лучше, чем это делают самые ранние варианты коронавирусных белков-«шипов». Ученые также подтвердили, что антитела от людей, которые были инфицированы более ранними штаммами, и от тех, кто получил одну из шести наиболее часто используемых вакцин, имеют пониженную способность блокировать инфекцию.

Антитела у людей, которые ранее были инфицированы, и у тех, кто получил вакцины Sputnik V, Sinopharm или однократную дозу Johnson & Johnson, практически не имели способности блокировать проникновение омикрон-варианта в клетки. Антитела людей, получивших две дозы вакцин Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, сохранили некоторую нейтрализующую активность, хотя она и снизились в 20-40 раз. У людей, прошедших ревакцинацию третьей дозой РНК-вакцин, активность снизилась в четыре раза.

Результаты тестирования большой панели антител показали, что существует четыре больших класса антител, которые сохранили высокую способность нейтрализовать омикрон. Члены каждого класса нацелены на одну из четырех областей S-белка, которые присутствуют не только у штаммов SARS-CoV-2, но и родственной группы коронавирусов. Это открытие поможет разработать новые вакцины и препараты для лечения COVID-19.