Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил о значительном развитии Союзного государства в 2021 году

Президент РФ Путин: в развитии Союзного государства за год сделан значительный шаг вперед

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В развитии Союзного государства России и Белоруссии за 2021 год сделан значительный шаг вперед. Об этом после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил российский президент Владимир Путин, сообщает в среду, 29 декабря, РИА Новости.

«28 программ развития Союзного государства приняты», — сказал он, отметив, что интеграция существенно продвинулась в финансах, таможенном и фискальном законодательстве.

Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл свое положение в окружении Путина
Россиянка призвала краситься в 5 утра ради верности мужа и вывела из себя женщин
Лукашенко попросил Путина углубить военное сотрудничество России и Белоруссии
В Китае пригрозили решительными мерами в случае шагов Тайваня к независимости
Путин заявил о значительном развитии Союзного государства в 2021 году
Пиротехник назвал главную опасность при запуске фейерверка на Новый год
Российские власти ответили на многомиллиардные претензии Европы
В ЕСПЧ попросили Россию сохранить «Мемориал»
В России захотели ввести невозвратный тариф для отелей
Появилась возможность побывать в доме Пэрис Хилтон
РПЦ примет под свою юрисдикцию 102 священника Александрийского патриархата
Выкуривавший по 40 сигарет в день в два года мальчик сумел побороть зависимость
Ким Чен Ын небывало похудел
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter