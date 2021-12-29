Путин заявил о значительном развитии Союзного государства в 2021 году

В развитии Союзного государства России и Белоруссии за 2021 год сделан значительный шаг вперед. Об этом после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил российский президент Владимир Путин, сообщает в среду, 29 декабря, РИА Новости.

«28 программ развития Союзного государства приняты», — сказал он, отметив, что интеграция существенно продвинулась в финансах, таможенном и фискальном законодательстве.