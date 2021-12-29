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Путин и Лукашенко анонсировали совместные военные учения в Белоруссии

Путин и Лукашенко заявили о проведении совместных военных учений в Белоруссии в 2022 году
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин / Reuters

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Санкт-Петербурге заявили о планах проведения на белорусской территории совместных военных учений в 2022 году. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам российского президента, они состоятся ориентировочно в феврале или марте. Точные даты согласуют военные двух стран.

При этом Лукашенко рассказал, что инициатива проведения совместных учений исходила с его стороны. Он также отметил, что они пойдут на пользу двусторонним отношениям.

Россия и Белоруссия проводили крупные учения с 10 по 15 сентября 2021 года. По данным министерства обороны России, в них приняли участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники и 15 кораблей. Совместные стратегические маневры являются плановым мероприятием и проводятся раз в два года в соответствии с решением президентов двух государств.

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Игорь Дмитров
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