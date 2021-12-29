В Сербии понадеялись получить дополнительные объемы российского газа

Сербия рассчитвает получить дополнительные объемы российского газа в январе-феврале 2022 года. Об этом сообщил президент республики Александар Вучич в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

Вучич рассказал, что с 1 января Сербия будет получать газ по 270 долларов за кубометр. «Только мы платим и за дополнительное количество газа, которое мы берем, а из-за развития индустрии, из-за развития Сербии в целом это необходимо», — отметил он.

«Также верю, что мы от наших русских партнеров получим большее количество на январь и февраль 2022 года от предусмотренных, так что мы получим несравнимо меньшую цену даже за это дополнительное количество, которое не было проговорено ранее и которое не было нам нужно в 2020 и 2021 годах», — подчеркнул сербский лидер.

Вучич сообщил, что при этом ежедневно Сербия докупает на Западе от двух до пяти миллионов кубометров газа. «Поэтому просим дополнительных объемов из России. Основной объем мы получаем по 270 долларов, а дополнительный объем надеемся получить по низким ценам», — пояснил президент. Он подчеркнул, что надеется на решение этого вопроса в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Поставки дополнительных объемов газа в Сербию Вучич обсудил с президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора, который состоялся 25 декабря. Ранее сербский лидер заявил, что договор с Россией о поставках газа по 270 долларов на шесть месяцев позволяет Белграду сэкономить 8,6 миллиона долларов в сутки.