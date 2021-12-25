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Путин провел телефонные переговоры с Вучичем

Пресс-служба Вучича: Путин заверил, что у Сербии будет достаточно газа этой зимой

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Как сообщает пресс-служба сербского лидера, Путин и Вучич обсудили энергетическую ситуацию в Европе и мире, также в ходе разговора был поднят вопрос поставок дополнительных объемов газа в Сербию, передает ТАСС.

«Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, двое государственных деятелей также говорили о возможностях по обеспечению дополнительными объемами газа», — говорится в сообщении.

Лидеры двух государств выразили готовность к дальнейшему близкому сотрудничеству Сербии и России по вопросам двухсторонней повестки. Путин и Вучич также отметили результаты сотрудничества между странами, в частности, укрепление экономических связей Сербии и России, а также подчеркнули наличие возможностей и мест для новых проектов в области экономики.

Вучич также поблагодарил Путина за поставки ПТРК «Корнет», назвав противотанковые ракетные комплексы российского производства лучшими в мире.

Ранее президент Сербии Вучич в интервью каналу «ТВ Прва» заявил о превосходстве российских ПТРК «Корнет-ЭМ» над Javelin из США. «Посмотрите, как они работали в Сирии, их второе имя — "убийца танков"», — сказал сербский лидер.

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Варвара Кошечкина
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