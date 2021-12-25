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Вучич заявил о превосходстве российского «убийцы танков» над Javelin из США

Президент Сербии Вучич: российские ПТРК «Корнет» лучше комплексов США Javelin
Александар Вучич

Александар Вучич. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу «ТВ Прва» заявил о превосходстве российских противотанковых комплексов (ПТРК) «Корнет» над ракетными комплексами Javelin из США. Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрите, как они работали в Сирии, их второе имя — "убийца танков". Это лучшие ракеты на свете, они немного лучше ракетных комплексов Javelin, которые тоже фантастические», — сказал сербский лидер.

Вучич добавил, что очень рад поставке «Корнетов» из России в Сербию, которая состоялась в четверг, 23 декабря. Он подчеркнул, что это укрепляет армию страны.

Ранее стало известно, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» сделали универсальным, адаптировав к любому типу шасси. В базовой модификации ПТРК размещается на двух телескопических мачтах по четыре ракеты на каждой.

Марина Совина
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