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Работы известных художников и фотографов покажут в Ингушетии

Выставка «На стыке двух искусств» открылась в музее изобразительных искусств Ингушетии

Фото: gazetaingush.ru

Уникальная выставка, объединяющая работы известных ингушских живописцев и фотографов, открылась в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии. На сайте культурного учреждения уточняется, что проект получил название «На стыке двух искусств».

В пресс-службе музея указали, что посетители выставки смогут сравнить полотна и снимки с одной и той же композицией. Среди представленных работ присутствуют полотна Лидифы Мержоевой, Башира Даурбекова, Мусы Мартазанова, Алихана Майриева, Магомеда Кариева. Художники постарались перенести на холст работы таких фотографов, как Роза Даурбекова, Евгения Шивцова, Тимур Агиров и Аюп Цуроев. Отмечается, что выставка продлится до 25 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Пскове в Псковско-Изборском объединенном музее-заповеднике 30 декабря откроется выставка «Псковский изразец. Начало». Уточнялось, что посетителям выставки покажут псковские изразцы различных эпох и тематик.

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Варвара Кошечкина
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