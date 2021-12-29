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В многоквартирном доме Москвы произошел взрыв

В пятиэтажке на улице Героев Панфиловцев в Москве произошел взрыв

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве на улице Героев Панфиловцев в многоквартирном доме произошел взрыв. Об инциденте сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По предварительной информации, ЧП произошло в кухне квартиры на первом этаже пятиэтажки. В результате пострадал один человек. На месте происшествия работают экстренные службы.

Газовое оборудование не повреждено, в результате взрыва вылетели стекла на кухне. По информации телеканала, в квартире взорвалась самодельная петарда.

Ранее сообщалось, что в шестиквартирном жилом доме в Дзержинске взорвался газовый баллон. Пострадал один человек. При взрыве обрушилась боковая несущая стена и внутренние перегородки. Общая площадь обрушения составила 18 квадратных метров.

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Анна Филипенко
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