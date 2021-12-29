Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Перечислены возможные в 2022 году военные конфликты

Политолог Марков: США руками других стран могут развязать множество войн в 2022 году

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

США руками других стран в 2022 году могут развязать сразу несколько военных конфликтов в разных уголках планеты, уверен политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил это тем, что таким образом Штаты пытаются удержать падающее влияние в мире.

Наиболее вероятным в 2022 году Марков считает военной столкновение России и США руками украинской армии.

Это очень важный момент: сам по себе конфликт между Россией и Украиной невозможен, поскольку независимой Украины не существует. Это государство, оккупированное США, действующее исключительно в интересах этого режима и, действительно, оно может вступить в войну с нашей страной.

Сергей Марковполитолог

«Второй возможный конфликт — между Китаем и США по поводу Тайваня, здесь вероятна такая периферийная вспышка», — предположил политолог.

Он также допустил удар Израиля и США по Ирану, что спровоцирует ответ, вероятнее всего, с помощью террористических методов.

«Не исключен также конфликт в Ливии. Там 24 декабря должны были пройти выборы, но их отложили — нынешнее руководство в Триполи боится проиграть. В этом конфликте завязаны с одной стороны Турция и США, с другой — Египет, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия. По большому счету, это тоже конфликт по поводу контроля над энергоносителями», — объяснил Марков.

Вероятно, по его мнению, и продолжение конфликта между Арменией и Азербайджаном, поскольку ряд проблем в Карабахе так и не решен. Также перманентно существует возможность вспышки арабо-израильского конфликта. Марков отметил, что в следующем году она не выше, чем в текущем, но и забывать о ней нельзя.

Также возможно столкновение между Венесуэлой и Колумбией руками США. В Сирии в каком-то формате тоже возможен конфликт — Турции может понадобиться внешний конфликт для введения ЧС внутри страны.

Сергей Марковполитолог

«США, как можно заметить, так или иначе могут участвовать практически во всех столкновениях. Это естественно. Страна сейчас падает с точки зрения экономики, идеологии и морального лидерства», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В январе 2022 года представители России, США и НАТО проведут переговоры по безопасности. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве важен не ход переговоров по указанному вопросу, а их результат. От этого, по его словам, будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на международной арене.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Путин предложил ввести в России институт прекращения гражданства
В российском городе на новогодние праздники запретили продавать алкоголь
Ургант высмеял Жириновского за предложение перенести новогодние каникулы
Юрий Лоза рассказал о пенсии и пожаловался на невозможность платить за жилье
Матери погибшего под декорацией артиста Большого театра выплатят миллион рублей
К бывшему главе российского города пришли с обысками
Власти предсказали замедление роста цен на автомобили
В Госдуме оценили реакцию США и ЕС на решение суда о ликвидации «Мемориала»
Девушка набрала 12 килограммов и обрадовалась
На Украине предложили обложить спецпошлиной топливо из России
Директор школы рассказала подробности о замерзшем насмерть российском школьнике
Перечислены возможные в 2022 году военные конфликты
В России заявили о способности ударить по Киркенесу и Верде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter