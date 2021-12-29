Перечислены возможные в 2022 году военные конфликты

США руками других стран в 2022 году могут развязать сразу несколько военных конфликтов в разных уголках планеты, уверен политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил это тем, что таким образом Штаты пытаются удержать падающее влияние в мире.

Наиболее вероятным в 2022 году Марков считает военной столкновение России и США руками украинской армии.

Это очень важный момент: сам по себе конфликт между Россией и Украиной невозможен, поскольку независимой Украины не существует. Это государство, оккупированное США, действующее исключительно в интересах этого режима и, действительно, оно может вступить в войну с нашей страной. Сергей Марков политолог

«Второй возможный конфликт — между Китаем и США по поводу Тайваня, здесь вероятна такая периферийная вспышка», — предположил политолог.

Он также допустил удар Израиля и США по Ирану, что спровоцирует ответ, вероятнее всего, с помощью террористических методов.

«Не исключен также конфликт в Ливии. Там 24 декабря должны были пройти выборы, но их отложили — нынешнее руководство в Триполи боится проиграть. В этом конфликте завязаны с одной стороны Турция и США, с другой — Египет, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия. По большому счету, это тоже конфликт по поводу контроля над энергоносителями», — объяснил Марков.

Вероятно, по его мнению, и продолжение конфликта между Арменией и Азербайджаном, поскольку ряд проблем в Карабахе так и не решен. Также перманентно существует возможность вспышки арабо-израильского конфликта. Марков отметил, что в следующем году она не выше, чем в текущем, но и забывать о ней нельзя.

Также возможно столкновение между Венесуэлой и Колумбией руками США. В Сирии в каком-то формате тоже возможен конфликт — Турции может понадобиться внешний конфликт для введения ЧС внутри страны. Сергей Марков политолог

«США, как можно заметить, так или иначе могут участвовать практически во всех столкновениях. Это естественно. Страна сейчас падает с точки зрения экономики, идеологии и морального лидерства», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В январе 2022 года представители России, США и НАТО проведут переговоры по безопасности. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве важен не ход переговоров по указанному вопросу, а их результат. От этого, по его словам, будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на международной арене.