Юрист предупредил об уголовной ответственности за взлом соседского Wi-Fi

Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров предупредил россиян об уголовной ответственности за нелегальное подключение к соседскому Wi-Fi. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил Хантимиров, уголовная ответственность может грозить в том случае, если для взлома сети использовали компьютерный вирус или программное обеспечение, из-за которого на соседском компьютере уничтожена, модифицирована или скопирована какая-либо информация, либо произошла поломка техники. В таком случае человека могут привлечь по по статьям 272 и 273 УК РФ, наказание по которым предусматривает до четырех лет лишения свободы.

На практике все ограничивается штрафом или принудительными работами, отметил юрист. Но даже если Wi-Fi был взломан лишь для получения доступа в интернет, соседи имеют право через суд взыскать стоимость потребленного трафика. Кроме того, они могут потребовать возмещения морального ущерба, если замедление скорости интернета напрямую повлияло на выполнение служебных обязанностей.

Ранее эксперты предупредили туристов об опасности использования общедоступных Wi-Fi сетей. Специалисты посоветовали путешественникам при использовании открытых точек доступа в интернет не входить на сайты, где необходимо вводить личные данные или банковские реквизиты.